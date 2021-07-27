Erçek Gölü'nün müdavimleri dikkuyruklar - Son Dakika

Erçek Gölü'nün müdavimleri dikkuyruklar

VAN - Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 215'inin gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması nesli tehlike altında olan dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) sayısını artırdı.

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 215'inin gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda, doğal yaşam alanlarının koruma altına alınmasıyla, nesli tükenme tehlikesi altında olan dikkuyrukların sayısında artış yaşandı. Yüzlerce kuş türünün göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü Havzası, kuş türü ve popülasyonu bakımından bilim insanlarının yanı sıra doğaseverlerin de dikkatini çekiyor. Ülkedeki yaklaşık 450 kuş türünden 215'inin görülebildiği havzada yaban hayatının korunabilmesi için yürütülen çalışmalar, havzanın kuş türleri açısından en zengin dönemlerinden birini yaşamasını sağladı. Havzada, alınan koruma önlemleri sayesinde nesli tehlike altında olan endemik kuş türü dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) sayısındaki artış ornitologları sevindirdi. Önceki yıllarda sadece birkaç çift dikkuyruğun tespit edilebildiği Erçek Gölü çevresinde, onlarca çift görüntülenebiliyor.

"Dikkuyruklar dünya ölçeğinde nesli koruma altındaki bir ördek türü"

Biyolog Lider Sinav, "Erçek Gölü'nün önemli bir özelliği var çok sayıda dikkuyruk ördek bu alanda bulunuyor. Dikkuyruklar dünya ölçeğinde nesli koruma altındaki bir ördek türü. Burada çok sayıda olması Erçek Gölü'nü önemli bir alan haline getiriyor. Gölün korunması demek dikkuyrukların neslinin korunması demek olacak. Van Gölü havzasında çok sayıda dikkuyruk üreme alanı var. Bu tür dediğim gibi dünyada tehlike altında olduğu için bu alanları koruyarak bu türün neslinin devamını sağlayabiliriz. Van haklı aslında çok şanslı bu açıdan. Çünkü buralar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip. Erçek bölgesi de bu yüksek biyoçeşitliliğin göründü alanlardan birisi. O neden Van halkına bu bölgeyi koruması için bir çağrıda bulunmakta fayda var. Gelip dikkuyrukları görebilirler. Çünkü orijinal bir ördek türü. Turkuaz rengi gagasıyla ve davranışlarıyla aynı zamanda insanlara çok daha mesafeli durmayan bir ördek olduğu için izlemesi keyifli bir ördek türü. Ancak doğada bulunurken kuşlara ve diğer canlılara rahatsızlık vermemek gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Çöpleri etrafa atmamak gerektiğini, atanları uyarmak gerektiğini, gerekli mercilere şikayet edilebileceğini insanlara söyleyebiliriz. Özellikle kaçak av durumu ile karşılaşırsanız jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Müdürlüğü ekiplerine ivedilikle ulaşmanızda fayda var" dedi.