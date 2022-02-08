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Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası

08.02.2022 18:18

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir televizyon programında kendisine yönelik ifadeleri sebebiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözleri nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan sözlerin ardından Sedef Kabaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak Kabaş ve televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında tazminat davası açtı.

DAVA DİLEKÇESİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, "Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar'da Basın Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da Müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

250 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT

Davanın kabulünün talep edildiği dilekçede, 250 bin TL'lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak'tan itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmesi istendi. Dava dilekçesinin gönderildiği İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyoekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası - Son Dakika
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