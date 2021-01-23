Son dakika: Ermenistan Ekonomi Bakanı Kerobyan, İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti ile görüştü - Son Dakika

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan ile İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti Tahran'da bir araya geldi.

İran hükümeti resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında dün Tahran'a gelen Kerobyan, Himmeti ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldı.

Himmeti görüşmede yaptığı konuşmada, İran ile Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini temenni ettiklerini belirterek, İranlı iş adamlarının da Ermenistan'a ihracat yapmak istediklerini söyledi.

İran ekonomisinin yaptırımlara rağmen iyileşme yolunda olduğunu dile getiren Himmeti, "Yaptırımların devam edemeyeceğine inanıyoruz. İran'ın bazı ülkelerle olan ticari ilişkileri yeniden kuruluyor. Ermenistan'ın da dost ülke olarak İran ile ilişkilerini geliştirmek için adım atmasının zamanıdır." dedi.

İran'ın geride kalan 10 ayda Ermenistan'a 260 milyon dolarlık ihracat yaptığını ve bu oranın Ermenistan'dan yaptığı ithalatın yüzde 30'undan daha az olduğunu aktaran Himmeti, bunun dengeli bir zemine oturması ve İran'ın daha fazla ihracat yapması için çözüm yollarının bulunması gerektiğini ifade etti.

Kerobyan da iki ülke arasındaki özellikle yatırım ve üretim alanındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesini istediklerini belirterek, İran ile Ermenistan arasındaki bankacılık ilişkilerinin görüşülmesi için Himmeti'yi Erivan'a davet etti.