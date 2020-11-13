Son dakika... Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişiler ile işletmelere ceza yağdı - Son Dakika

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen kişiler ile işletmelere toplam 774 bin 499 lira para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdüren ekipler, kentin işlek yerlerinden Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ve Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, salgın sürecinin başladığı günden bu yana, maske kurallarına riayet etmeyen 646 kişiye 551 bin 196 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 27 kişiye 85 bin 50 lira ceza kesti. Kovid-19 tedbirlerine uymayan 93 işletmeye de 138 bin 253 lira cezası uygulandı.

Öte yandan, bu süreçte 2 bin 48 kişi ise Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda karantinaya alındı.