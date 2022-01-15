Üye Girişi
Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

15.01.2022 17:05
Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Son dakika habere göre ERZURUM'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ERZURUM'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, aracın yanında, itfaiyecilerin üzerlerine örttüğü yorganla sağlık ekibini bekledi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Horasan ilçesi Aktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Erzurum yönüne giden Hicabettin Baga yönetimindeki 27 R 4210 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki aynı aileden Naima Baga ile Cemal Baga'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Hicabettin Baga ile Ahmet Baga ise bölgeye önce ulaşan itfaiye ekibinin üzerlerine örttüğü yorganla hurdaya dönen aracın yanında sağlık görevlilerini bekledi. Hicabettin Baga ve Ahmet Baga, daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile üyelerinin, Iğdır'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.


Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı
YORUMLAR
500

Erzurum, Tragger, Iğdır, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı - Son Dakika


Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz
16:47 Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek
16:17 Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı
16:16 Otizmli gencin köpeği silahla öldürüldü, mahalle birbirine girdi
16:14 Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan
16:13 Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti
16:06 Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi
16:05 Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti
16:04 Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 17:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement