Son Dakika: Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Kovid-19 hastalarına telefonla moral veriyor - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ev karantinasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını telefonla arayarak hem moral veriyor hem de taleplerini dinliyor.

Belediye Başkanı Orhan, belediyenin beyaz masa birimini sık sık ziyaret edip ev karantinasında bulunan Kovid-19'lu vatandaşlarla telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

Hastaların dezenfeksiyon, çöplerin alınması ve birçok belediyecilik hizmetlerine yönelik taleplerini alarak yerine getiren Orhan, gelen farklı isteklerin de ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözülmesini sağlıyor.

Vatandaşlara sürekli görüşüp moral veren Orhan'ın bu uygulaması, ilçe halkından da takdir topluyor.

Belediye Başkanı Orhan, yaptığı açıklamada, belediye olarak apartman dezenfeksiyon işlemlerini mart ayından bu zamana kadar devam ettirdiklerinin belirtti.

Kovid-19 vakalarının artış göstermesiyle ilçe sınırlarında ikamet eden vatandaşların dezenfeksiyon taleplerinin de aynı oranda arttığını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın tüm taleplerini ciddiyetle takip edip özellikle dezenfeksiyon konusunda vakit geçirmeden müdahale ediyoruz. En geç ikinci gün mutlaka talep edilen bölgeye ekiplerimiz intikal edip gerekli işlemi yapıyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın talepleri özenle takip edilip hastalık sürecinde zorlukla karşılaşmamalarını sağlamak amacındayız. Pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı beyaz basa birimi çalışanlarına teşekkür ediyorum."