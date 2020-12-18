Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz , törende yaptığı konuşmada, Kovid-19'in Turan gibi ilçede sevilen kişileri hayattan kopardığını söyledi.

Yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19'a yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden Turan için belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası iş birliği yapacak

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatından sonra koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi

Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 200 baz puana kadar faiz artışı bekliyor

Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman

"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?