Ankara Valiliği: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştır - Son Dakika
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Ankara Valiliği: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştır

31.12.2022 10:39

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da motosikletli bir kişi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Bozkurt ise omzundan yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

"ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir önceki paylaşımda, "Çankaya ilçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir." denilmişti.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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SON DAKİKA: Ankara Valiliği: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştır - Son Dakika
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