Evinde ölü bulunan gurbetçi toprağa verildi - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan gurbetçi toprağa verildi

06.07.2022 15:44

Evinde ölü bulunan gurbetçi toprağa verildi -Evinde ölü bulunan gurbetçinin torunu gözaltında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinde ölü bulunan 78 yaşındaki Ali Genç, köyünde toprağa verildi.

Evinde ölü bulunan gurbetçi toprağa verildi

-Evinde ölü bulunan gurbetçinin torunu gözaltında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinde ölü bulunan 78 yaşındaki Ali Genç, köyünde toprağa verildi. Talihsiz adamın 21 yaşındaki torununun gözaltındaki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Temenler Köyünde meydana geldi. Geçen Pazartesi gecesi yalnız yaşayan gurbetçi Ali Genç evinde ölü bulundu. Sert cisimle alnına aldığı darbeler ile olduğu yere yığılan adam kanlar içerisinde kaldı. Eve ulaşan ekipler yerde kanlar içerisinde yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi. Ekipler, olayın faili yada faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler köyden bazı kişilerin ifadelerine başvururken Genç'in torunu olan E.G. gözaltına alındı.

Yaşlı adamın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlığında toprağa verildi. Köy muhtarı Olcay Arslan, "Köyümüzde maalesef tatsız, üzücü bir olay oldu. Rahmetli Ali amca yatsı namazından çıkıp evine gittiği esnada kafasına darbe alarak öldürülmüş şekilde bulundu. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor faili bulmak için. Kendisi yalnız yaşıyordu. Almanya'dan dönüş yapmıştı. 8-10 yıldır burada yaşıyordu. Olaydan sonra torunu gözaltına aldılar. Evde o olduğu için. Olaydan sonra eve girdiği içn. Şu an gözaltında torunu var. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

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Son dakika haberi... Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi Son dakika haberi... Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Zonguldak, Ali Genç, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ölü bulunan gurbetçi toprağa verildi - Son Dakika

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