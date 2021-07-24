Mecidiyeköy - Mahmutbey sürücüsüz metro hattında metronun klimalarında yangın çıkmış, yangın nedeniyle metro seferleri aksamıştı. Paniğe neden olan olay sonrası yaşananlar ve tüneldeki duman cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metronun içinin yoğun dumanla kaplandığı ve yolcuların yürüyerek metrodan çıktığı görüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Eyüpsultan'da metro klimasındaki yangın sonrasında yaşanlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika