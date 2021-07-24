Son dakika haber: Eyüpsultan'da metro klimasındaki yangın sonrasında yaşanlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberine göre EYÜPSULTAN Veysel Karani Akşemsettin Metro Durağı'nda metronun klimasında çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

EYÜPSULTAN Veysel Karani Akşemsettin Metro Durağı'nda metronun klimasında çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, metronun içinin yoğun dumanla kaplı olduğu, vatandaşlarında yürüyerek tünelden çıktığı görüldü. Mecidiyeköy - Mahmutbey sürücüsüz metro hattında metronun klimalarında yangın çıkmış, yangın nedeniyle metro seferleri aksamıştı. Paniğe neden olan olay sonrası yaşananlar ve tüneldeki duman cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metronun içinin yoğun dumanla kaplandığı ve yolcuların yürüyerek metrodan çıktığı görüldü.

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