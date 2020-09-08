Son dakika Fenerbahçe haberleri

Spor Arena - Süleyman Arat | Yeni sezonun açılış maçında cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'nın çeşitli sebeplerle oynamayacak oluşu keyifleri kaçırırken, yeni transferlerden Mame Thiam'ın formu yüreklere su serpti.

Antrenmanlarda takımın en çalışkan isimleri arasında yer alan Thiam, geçen hafta The Land of Legends Cup'ta oynanan Antalyaspor maçında hat-trick yapınca, sarı lacivertlilerin en önemli gol umudu haline geldi.

SORUMLULUK ALMAYA HAZIR

Lazio'ya transferi henüz bitmediği için yerine transfer yapılmayan Vedat Muriç'in yokluğunda forvette oynatacağı ismi belirlemek için hazırlık maçlarında Mame Thiam, Michael Frey ve Sinan Gümüş'ü deneyen teknik direktör Erol Bulut, içlerinde en hazır oyuncu olarak dikkat çeken Senegalli futbolcuyu Rize'de ilk 11'de oynatacak. Takım antrenmanlarının dışında ekstra çalışmalar yaparak formunu yükseltmeye çalışan Thiam'ın ise, sorumluluk almaya hazır olduğu ve oynamayı çok istediği öğrenildi.

Antalyaspor maçında yeteneklerini bir kez daha ispat eden Thiam, geçen sezon Kasımpaşa'da 28 maçın 15'inde sol kanat, 11'inde santrfor, 2'sinde de sağ kanatta görev yaptı.