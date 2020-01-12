Son Dakika | Filenin Sultanları finalde! Polonya'yı devirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Filenin Sultanları finalde! Polonya'yı devirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika | Filenin Sultanları finalde! Polonya'yı devirdi

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Son Dakika | Filenin Sultanları finalde! Polonya'yı devirdi, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.


Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu'nda oynanan maçta rakibi Polonya'yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15'lik setlerle yenen milliler, yarın TSİ 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, Almanya'yı yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.


SALON: Omnisport


HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Zsolt Mezöffy (Macaristan)


POLONYA: Stencel, Alagierska, Kakolewska, Lukasik, Stenzel (L), Stysiak, Jagla (L), Wolosz, Wojcik, Medryzk, Smarzek-Godek, Fedusio, Kowalewska, Gorecka


TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L), Şeyma, Naz, Aslı, Fatma, Ayça (L), Tuğba, Ebrar


SETLER: 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15


SÜRE: 144 dakika (22, 29, 30, 45, 18)


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Polonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:53 
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