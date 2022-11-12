Firari FETÖ üyesi Uğur Demirok, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Firari FETÖ üyesi Uğur Demirok, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

12.11.2022 15:02

Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı.

FAALİYETLERİNE YURT DIŞINDA DEVAM EDİYORDU

Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı Uğur Demirok, bu yıl da faaliyetlerine yurt dışında devam ediyordu.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok, MİT operasyonuyla yakalandı FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok, MİT operasyonuyla yakalandı

Uğur Demirok, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari FETÖ üyesi Uğur Demirok, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firari FETÖ üyesi Uğur Demirok, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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