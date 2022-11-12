Firari FETÖ üyesi Uğur Demirok, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bir dönem paraya para demiyordu, şimdi dilencilik yapıyor

FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı.

FAALİYETLERİNE YURT DIŞINDA DEVAM EDİYORDU

Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı Uğur Demirok, bu yıl da faaliyetlerine yurt dışında devam ediyordu.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.