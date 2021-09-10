Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Duygun Yarsuvat, 2014-2015 sezonunda 77 yaşındayken sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yapmıştı.
Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.
84 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, son dönemde koronavirüse yakalanarak hastalığı atlatmıştı.
Son Dakika › Spor › Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika Spor