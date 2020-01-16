Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray'da Abram sesleri!

İkinci devreye stoper problemini hallederek başlamak isteyen Galatasaray'da Christian Luyindama'nın yerine alınacak isim hala belirsizliğini koruyor.



Mert Çetin ve Murillo transferlerinde yol alamayan G. Saray, Arjantin'in Velez kulübünde forma giyen Luis Abram'a yöneldi.



Arjantin basınındaki haberlere göre, sarıkırmızılı yönetim, 23 yaşındaki stoperin bonservisi için 3.5 milyon euro önerdi. Ancak Velez yönetiminin bu teklifi az bulduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



Velez Sarsfield'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunan Abram'ın bonservisini 5 milyon Euro vermeye hazır olduğu yorumları yapıldı.



23 yaşındaki Luis Abram 1.81 boyunda... 18 Ocak 2018'de Sport. Cristal'den 480 bin euro bedelle Velez Sarsfield'e transfer oldu. Bu sezon 13 maçta forma giydi. (Sabah)



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