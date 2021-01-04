Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Şevin Coşkun da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık CHP Şehitkamil Meclis üyesi Adnan E, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütünün siyasi bir tanım olduğunu savundu.

Mahkeme Başkanı Ali Çelenk'in "PKK silahlı terör örgütü değil mi?" sorusunu ise sanık Adnan E, terör örgütü kavramının tartışmalı bir konu olduğunu öne sürdü.

Sanık Adnan E. terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgütün yönlendirmesiyle avukatlığını üstlendiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Tutuklu sanık Hasan S, savunması sırasında terör örgütü elebaşına "sayın" demesi üzerine Başkan Çelenk tarafından uyarıldı.

Sanık Hasan S, devamında eylemlerinin silahlı terör örgütü faaliyeti olmadığını iddia etti.

Duruşma sırasında heyet, yargılamanın düzenini bozdukları gerekçesiyle zaman zaman bazı avukat ve sanıklara uyarıda bulundu.

Duruşmaya diğer sanıkların savunmalarıyla yarın devam edilecek.

Soruşturma safhası

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.