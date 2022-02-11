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Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktı

11.02.2022 12:07

Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktıverecek meselesinden dolayı meydana geldiği iddia edildi.

Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırının otomatik silahla gerçekleştiği ve alacak-verecek meselesinden dolayı meydana geldiği iddia edildi.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında 5 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Otomatik silahla gerçekleşen saldırıda yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ahmet Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erkan Özge'nin hayati tehlikesi devam ederken Yiğit Çevirgen, Hüseyin Ünal ve Ümit Şimşek isimli yaralılar tedavi altına alındı. Saldırının alacak-verecek meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edildi. Ayrıca olayda hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın birkaç yıl önce kan davasından kaçarak Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Olayın yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik kameralarını izledi. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler şüpheli ya da şüpheleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Alacak verecek kavgasıymış"

Yaşanan olayı anlatan esnaf Fatih Yılmaz, "Dün akşam saat 10.00'da geldim. Burada millet toplanmıştı. Bizim arkadaşları gördük. Silah seslerini duyduk, dışarı çıktık. Ambulansı aradık. Arkadaşı aldık. Hastaneye götürdük. Alacak verecek kavgasıymış. Gençlerdi" dedi.

"Adamları vurup kaçtılar"

Şüphelilerin arabayla geldiğini söyleyen Yılmaz, "Arkadaşlarımız burada bekliyorlardı. Arabanın içinde 5 kişilerdi. Adamları vurup kaçtılar. Dediklerine göre arabayla geldiler. Yaralıların 1'i vefat etti. Diğeri ağır yaralı. Silahı görmedim. Arabayı taramışlar. Onlar da bizim komşumuzdu" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktı

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Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin öldüğü saldırının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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