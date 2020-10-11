Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında turistik tesislerin yeniden açılması kararlaştırıldı.

Filistin Restoranlar ve Turistik Oteller Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yetkili birimlerin, oteller ve restoranlar gibi turistik tesislerin Kovid-19 tedbirlerine dikkat ederek yeniden hizmet vermeye başlamasını kararlaştırdığı bildirildi.

Kararın alındığı tarihten itibaren hemen uygulamaya konulacağı aktarılan açıklamada, turistik tesislerde çalışan 8 binin üzerinde kişinin yeniden işlerine geri döneceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kutlama yerlerinin söz konusu karardan muaf tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ağustos ayı sonunda tüm turistik tesislerin kapatılması yönünde karar alınmıştı.

Son verilere göre, bölgede virüs nedeniyle toplam 24 kişi hayatını kaybetmiş, 1610 kişi enfekte olmuştu.