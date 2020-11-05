Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı - Son Dakika

Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı

05.11.2020 10:27
Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Akademi çalıştayları ile üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduklarını belirtti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Akademi çalıştayları ile üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduklarını belirtti.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayi-üniversite iş birliğinde yeni ve öncü bir model anlayışıyla 2017 yılında çalışmalarına başlayan ASELSAN Akademi'nin 3. Çalıştayı, bu yıl Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde, protokol kapsamında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi üst düzey yetkililerinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla 2-4 Kasım'da düzenlendi.

Çalıştayın kapanışında konuşan Görgün, Türkiye'nin Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan şirketi olarak, bu yatırımı değere dönüştürecek insan kaynağının gelişimini, ülke sanayisinin gelişiminin de anahtarı gördüklerini vurguladı.

Sanayinin, akademik olarak desteklenmeden istenilen gelişmeyi sağlayamayacağı, milli ve yenilikçi teknoloji üretimi için üniversite ile sanayinin iş birliği içerisinde çalışmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Görgün, "Çalışanlarımızın akademik gelişimlerine destek olmak ve tezlerini ASELSAN'da çalıştıkları alanda yapmalarına imkan sağlamak amacıyla, üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduk. Yükseköğretim Kurulu himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu model ile hem sanayinin hem de akademinin ihtiyaçlarını çıktı odaklı karşılayabilecek, dünyada daha önce eşi görülmemiş bir sistem ortaya konulmuş oldu." değerlendirmelerinde bulundu.

Oturumlarda 11 farklı teknoloji ele alındı

ASELSAN çalışanlarından oluşan teknoloji mentorları, 11 farklı teknoloji alanında sanal oturumlarda, şirketin üzerinde çalıştığı teknoloji ve ürünler ile altyapı imkanlarını paylaştı.

Çalıştayda, ASELSAN bünyesinde yer alan Araştırma Merkezi'nin, merkezi otonom, yapay zeka, ileri malzemeler ve biyosavunma alanlarında yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları üzerine sunumlar da yer aldı.

ASELSAN Akademi'de 575 yüksek lisans, 70 doktora öğrencisi eğitimine devam ediyor.

Gazi Üniversitesi, Yönetim Kurulu, Haluk Görgün, Üniversite, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı? Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı
Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı         
10:25
Azerbaycan Azerbaycan "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kentini kuşattı! Kent merkezine son 5 kilometre kaldı         
10:18
Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu         
09:52
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 11:01:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei