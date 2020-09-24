Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu," Ülkemizde internet altyapısı her geçen gün daha da güçleniyor. İnterneti sadece kullanan değil, teknolojiyi her açıdan üretebilen konumda olmamız lazım. O yüzden gençlerden istirhamım, interneti çok faydalı kullanmaları." dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemeler için Giresun'a gelen Bakan Kasapoğlu, 22 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Görele ilçesine geçerek Belediye Başkanlığını ziyaret eden eden Kasapoğlu, daha sonra Görele Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi, onların istek ve taleplerini dinledi.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, halkın sporla daha çok hemhal olmasını istediklerini söyledi.

Bu tabloları hem Giresun'da hem Türkiye'de artırmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Eksiklikler neyse tamamlayacağız. Sizlerden istirhamım bu imkanları çok iyi değerlendirin. Zira biz sizlerin yaşındayken böyle imkanlarımız yoktu." diye konuştu.

Kasapoğlu, en büyük projelerden birinin de yüzme olduğunu, isteyen herkese yüzme öğreteceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü su kaynakları açısından zengin bir ülkeyiz. Tesis açısından zengin bir ülkeyiz. Yetenek desen bizim insanımızın yeteneği fevkalade güçlü bir potansiyeli ortaya koyuyor. O yüzden Görele'de bir havuz ihtiyacı söz konusuydu onu da bugün nihayete erdirdik. En kısa zamanda belediyemizle inşa edeceğiz. Sizleri oraya bekliyoruz. Önce yüzme öğreneceksiniz, sonra da bizleri temsil etmek için aranızda bu konuda yeteneği daha ileri noktada olan arkadaşlar müsabakalara hazırlanacaklar. Kendilerini yetiştirecekler. İnşallah bizleri gururla temsil edecekler, biz de onlarla gurur duyacağız."

Türkiye'de internet altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğine işaret eden Kasapoğlu, "İnterneti sadece kullanan değil, teknolojiyi her açıdan üretebilen konumda olmamız lazım. O yüzden gençlerden istirhamım, interneti çok faydalı kullanmaları. Elbette eksiklikler varsa altyapıyla ilgili, internetin gücüyle ilgili, erişimiyle ilgili onlar giderilir mutlaka." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, interneti faydalı amaçlar için kullanmak gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zamanımızı orada israf etmememiz lazım. Bazen internet bu anlamda bir duruma dönüşebiliyor. Zamanımızı israf edebiliyoruz belki. Bazı dezavantajlı durumlar da oluşabiliyor. Bu tuzaklara ben sizlerin kapılacağına inanmıyorum. Ama kapılabilecek arkadaşlar varsa onları da bir dost, arkadaş olarak uyarmanızı istiyorum. Bunun yanında tabii hareketlilik, spor. Elbette interneti teknolojiyi kullanalım ama sporu, hareketliliği de hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz."

Daha sonra Bulancak ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, ilçe stadı inşaatını inceledi, Belediye Başkanlığını ziyaret etti.