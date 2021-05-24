Son dakika... "Genelkurmay Çatı Davası"ndan dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika... "Genelkurmay Çatı Davası"ndan dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi

24.05.2021 18:48
Son dakika...

Son dakika haberler... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin çatı davadan dosyaları ayrılan, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin çatı davadan dosyaları ayrılan, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müştekilerin beyanlarının alındığı duruşmada konuşan Nejmettin Utuş, kamuoyunda "Zırhlı Birlikler Darbe Davası" olarak bilinen davada da müşteki olarak yer aldığını, 15 Temmuz'da yaralandığını, davanın sanıklarından da şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Utuş'un dinlenmesinden sonra müştekiye soru soran sanık eski yarbay Savaş Kabaklı, darbe girişiminden önceden haberdar olup olmadıkları ve askeri birliklere bir mesajla yönlendirilip yönlendirilmediklerini sorması üzerine, salonda bulunan müştekiler sanığa tepki gösterdi.

Sözlü sataşmaların yaşandığı ve müştekilerce "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarının atıldığı duruşmada, tartışmanın uzaması üzerine duruşmaya yaklaşık bir saat ara verildi.

Aranın ardından müştekiler, aynı kampüste bulunan başka bir salona alındı ve video konferans yöntemiyle bağlantı kurularak davanın görülmesine devam edildi.

Hazır bulunan bazı müştekilerin de dinlenilmesinin ardından duruşma yarına ertelendi.

Davanın geçmişi

Genelkurmay çatı davasında 20 Haziran 2019'da açıklanan kararla 108 şehit yönünden başka mahkemelerde yargılamanın devam etmesi nedeniyle bu konuda hüküm kurulmamıştı.

Bu sebeple, ölümlerden sorumlu tutulan firari durumdaki örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 15 Temmuz'da Genelkurmay işgal girişimine katılan Özel Kuvvetler personeli eski astsubay Ayhan Carık ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak gösterilen 37 kişi hakkındaki yargılamanın ayrıca görülmesi kararlaştırılmıştı.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlaması yöneltilen 39 sanıktan Gülen ve Carık dışındaki sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 37 sanığın isimleri ve 15 Temmuz öncesi rütbeleri şu şekilde:

"Eski orgeneral Akın Öztürk, eski korgeneral İlhan Talu, eski tümgeneraller Mehmet Dişli, Osman Ünlü ile Kubilay Selçuk, eski tuğgeneraller Mehmet Partigöç, Erhan Caha, (firari) Ali Kalyoncu, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Murat Aygün, Ahmet Bican Kırker, Ali Osman Gürcan, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Hakan Evrim, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ile Sinan Sürer, eski albaylar Orhan Yıkılkan, Cemil Turhan, Ramazan Gözel, Osman Kılıç, Doğan Öztürk, Osman Kardal, Fırat Alakuş, Muzaffer Düzenli, Mustafa Barış Avıalan, Bilal Akyüz, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Ali Yazıcı, Murat Koçyiğit ve Ahmet Özçetin, eski yarbaylar Özcan Karacan, Halil Gül, Ertuğrul Terzi, Savaş Kabaklı ve (firari) Turgay Sökmen."

Fetullahçı Terör Örgütü, Yurtta Sulh Konseyi, Fethullah Gülen, Genel Kurmay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Genelkurmay Çatı Davası'ndan dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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