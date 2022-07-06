Alınan bilgilere göre kaza, Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nin Yavrucak mezrası mevkiinde meydana geldi. İlçedeki Şivreş Yaylası'nda kalan Şırnaklı göçerlerin içerisinde bulunduğu Abdullah S. yönetimindeki 01 ACE 668 plakalı Ford Transit marka kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 10 yaralı - Son Dakika

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