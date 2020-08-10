Son dakika güncel: Soylu: "Türkiye kendisine yönelen tük atakları bertaraf etti" - Son Dakika
Son dakika güncel: Soylu: "Türkiye kendisine yönelen tük atakları bertaraf etti"
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.
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10.08.2020 20:01:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Soylu: "Türkiye kendisine yönelen tük atakları bertaraf etti" - Son Dakika