Son dakika gündem: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim mahallesi Göl Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca çıkan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye erinin sepetli merdivenle ulaştığı kedi mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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