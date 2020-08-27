Son dakika gündem: ANTALYA Alanya'daki 2 uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı - Son Dakika

Alanya'daki 2 uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 4'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Oba Mahallesi'nde inşaat işçi Ü.A.'nın (32) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan ekipler, takibe başladı. Ü.A.'nın yanına gelerek bir süre görüşen M.G.'yi (24) gözaltına alan polis, yaptıkları üst aramasında 0,36 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ü.A. ise ilçe girişindeki Dinek mevkisinde durdurulan 07 AIE 596 plakalı otomobilde yakalandı. Ü.A. ve aynı araçtaki Y.T. (19) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 16 parça halinde 18,56 gram eroin, yeşil reçeteyle satılan 5 hap ele geçirildi.

İKİNCİ OPERASYONDA DA 4 GÖZALTI Diğer operasyonda ise polis Oba Mahallesi'nde T.B.'nin (38) durumundan şüphelenerek takibe aldı. Bir sitenin önünde E.D. (29) ile görüşen T.B.'yi yakalayan polis yaptığı üst aramasında 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Ardından polis ekipleri, aynı mahallede oturan E.D.'nin adresine baskın düzenledi. Baskında ikametteki E.D. ile A.D. (20), Ö.Ç. (24) ve M.K. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde toplamda 22,3 gram metamfetamin, 574 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. 4 ŞÜPHELİ SERBEST, 4'Ü ADLİYEDE

Operasyonlarda gözaltına alınan M.G., T.B., Ö.Ç. ve M.K. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, Ü.A., Y.T., A.D. ve E.D. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.