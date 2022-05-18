Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

18.05.2022 10:58
Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

Son dakika haberleri: Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu. Su içindeki caretta carettaya taş atan çocuklar, çevreye ağır bir koku yayan kaplumbağa ölüsünü kıyıya çıkardı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili varyant altına yüzmeye gelen vatandaşlar, deniz içinde hareketsiz bir caretta caretta gördü. Dalganın da etkisiyle kıyıya gelen caretta etrafa ağır bir koku yaymaya başladı. Caretta caretta ölüsünü gören çocuklar bölgede yüzmeyi bıraktı. Bazı çocukların ise carettaya taş attıkları görüldü. İyice kıyıya yanaşan deniz kaplumbağasını iki çocuk tutarak kıyıya çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince kaplumbağa sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.

Falezlerin altından gelen caretta carettanın uzun süredir suda olduğunu belirten Hasan Varol, "Kıyıya çıkarıldı ama ağır bir koku olduğu için yeniden suya bırakıldı. Uzun süredir de burada. Korkmuyoruz. Ağır da bir kokusu var, herkes rahatsız oldu" dedi.

(İsa Akar - Suat Metin-İHA)

Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika


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