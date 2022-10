Son dakika gündem: Aydın'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 2 yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan kamyonette 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşadası- Davutlar yolunda meydana geldi. Münir C. yönetimindeki 64 AR 946 plakalı Kuşadası Belediyesi'ne hizmet veren ambalaj atık ve geri dönüşüm toplama kamyoneti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Semih K.'nın kullandığı 09 BBH 36 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücüsü Münir C. ile kamyonette bulunan O.I. araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Münir C. ve O.I.'yı sıkıştıkları yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Münir C.'nin durumunun ağır, O.I.'nın ise iyi olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.