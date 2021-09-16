BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETTEN ETKİLENEN HER NOKTADA YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ -2 - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Sel bölgesinde kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, binalarımızı ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacağız. Afetten etkilenen her noktada yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Tüm engelleri hep birlikte aşıp, vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz' dedi.

Sinop'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, 'Son yıllardaki en büyük sel afetini yaşadık. 11 Ağustos'tan bu zamana kadar sergilenen destansı mücadelede vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sel haberini alır almaz bölgeye geldik, devletin tüm imkanlarını seferber ederek var gücümüzle çalıştık. Sel ve heyelanın ardından arama kurtarma, hasar tespiti ve yardımların hızlıca koordine edilmesi için 3 ilimizi afet alanı ilan ettik. Bölgemizde tarihin en yoğun yağışlarından biri gerçekleşti. Sel ve heyelandan dolayı Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta zarar gören kara yollarımız oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam bin 228 kilometre uzunluğundaki 17 yolun 155 kilometresinde hasarlar oluştu. Selin ardından kapanan yollarımızı açmak için yoğun çalışma gerçekleştirdik. Kastamonu 553 kilometre uzunluğunda 10 yolun 60 kilometrelik kısmında hasarlar oluştu, köprüler yıkıldı. Bartın'da 111 kilometre uzunluğunda 3 yolun 41 kilometrelik kısmında hasar meydana geldi. Bu bölgede de yapılan çalışmalarla yol yeniden trafiğe açıldı. Sinop'ta 564 kilometrelik yolun 54 kilometrelik kısmında hasar oluştu, köprüler yıkıldı. Hızlı bir şekilde onarım çalışmalarına başladık ve yolları yeniden trafiğe açtık' diye konuştu.

'KALICI YOLLARIMIZI VE KÖPRÜLERİMİZİ EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ'

Ayancık Sanayi Sitesi'nde zarar gören 16 iş yeri için kalıcı binalar oluşturulana kadar geçici alanlar yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, 'Bu geçici yeni iş yerlerinin alt yapılarını 22 Ağustos'ta tamamladık. Yeni köprüler için proje çalışmalarını tamamladık, otogar köprüsünün yerine yapılacak köprü için fore kazıkların yapımı devam ediyor. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesinde de yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. İlk defa kara, hava ve deniz yoluyla ulaşım sağladık, 2 bin 779 vatandaşımızı başarıyla tahliye ettik. Ayancık ve Türkeli'nde bulunan vatandaşlarımızın tahliyesi için de ilk kez arabalı vapur kullandık. Ayrıca denizdeki tomrukların toplanması için çalışmalar yaptık. Dünyada ilk kez gerçekleşen bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kereste fabrikalarının depolarında yer alan tomruklar sel nedeniyle denize ulaştı. Bu tomrukların gemilere verebileceği zararın önüne geçmek için getirilen römorkörlerle denizdeki tomrukların büyük kısmını topladık. Gücümüzü ve enerjimizi vatandaşlarımızdan gördüğümüz destekten alıyoruz. Kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, binalarımızı ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacağız. Afetten etkilenen her noktada yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Tüm engelleri hep birlikte aşıp, vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz. Talip olduğumuz vatandaşlarımızın duasıdır' diye konuştu.