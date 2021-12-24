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BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM - Son Dakika

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM

24.12.2021 19:42

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sanat adına uçsuz bucaksız geniş bir unvan olduğunu belirterek, "Orada dil önemli, müzik önemli, tiyatro önemli. Onlar sadece bir eğlence değil. Onlar aslında bir eğitim aracı. Böyle görmemiz gerekiyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sanat adına uçsuz bucaksız geniş bir unvan olduğunu belirterek, "Orada dil önemli, müzik önemli, tiyatro önemli. Onlar sadece bir eğlence değil. Onlar aslında bir eğitim aracı. Böyle görmemiz gerekiyor. Ben şahsen böyle görüyorum. Bakanlığımızın misyonu budur. Geçmişi korumak, oradan ilhamla geleceğe bakmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa, Demircan'ın yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve davetliler katıldı.

'YAŞAM DA BİR SANAT AMA SANAT DİYİNCE SADECE MÜZİĞİ ANLAMAYACAĞIZ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür Bakanlığı'nın normalde iki değer üzerinde durduğunu belirterek, "Somut mirasımız. Onlar tarihi eserlerimiz. Restorasyonlarımız, antik kentlerimiz. Onları korumak, geleceğe taşımak bizim vazifemiz. Onları restore ediyoruz ve geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bir de somut olmayan mirasımız var. O dilimiz, şiirimiz, edebiyatımız, yememiz, içmemiz, oturmamız, kalkmamız. Bizi biz yapan ne kadar değer varsa onlarda somut olmayan mirasımız. Kültür bir somut mirastır bir de somut olmayan mirastır. Ama sanat deyince, yabancı bir kelime yapmaktan geliyor, sanayi de oradan geliyor. Farabi der ki; 'İnsan ruhtur, bedendir?. Yani hayaldir, gerçektir. Yani kültürdür, sanattır. İnsan ruhunda, toplum belleğinde o tarihi yapılardan, dilden, edebiyattan, şiirden, yemeden, içmeden, oturmadan, kalkmadan, dedelerinden, atalarından aldığı birikimi, kültürü. Onu her gün yaşamın içerisinde tekrar ediyor. Her gün üzerine koyarak gitmeye çalışıyor. Yaşamda bir sanat ama sanat deyince sadece müziği anlamayacağız. İçinde dil var, şiir var, edebiyat var. Yemek yapma da var. Gastronomiyi geliştirmede var. Eski binalardan ilhamla yeni tasarım da var. Mimari de var. Yeni kentsel planlamalarda var" dedi.

'KÜLTÜR BİRİKİMDİR, SANATTA O BİRİKİMİN İÇERİSİNDE YAPACAĞINIZ HER ŞEYDİR'

Ahmet Misbah Demircan, konuşmasının devamında, "Şehir nedir diye sorsanız, 'Şehir kültürdür, sanattır' derim. Çünkü kültür birikimdir, sanatta o birikimin içerisinde yapacağınız her şeydir. O halde belediye başkanımızı alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Doğru bir yerden tutuyor. Burada bunun perspektifi çok geniş olması lazım. Ne güzel olmuş ve bu eser ortaya çıkmış. Sanat adına uçsuz bucaksız geniş bir unvan var. Orada dil önemli, müzik önemli, tiyatro önemli. Onlar sadece bir eğlence değil. Onlar aslında bir eğitim aracı. Böyle görmemiz gerekiyor. Ben şahsen böyle görüyorum. Bakanlığımızın misyonu budur. Geçmişi korumak, oradan ilhamla geleceğe bakmak" diye konuştu.

Demircan ve beraberindekiler daha sonra Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Sanat merkezini gezen Demircan ve beraberindekiler, atölyeleri ziyaret ederek, kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ahmet Misbah Demircan, daha sonra Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuşaklar kütüphanede buluşuyor' etkinliğine katıldı.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM

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Ahmet Misbah Demircan, Tiyatro, Turizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN: ŞEHİR NEDİR DİYE SORSANIZ, ŞEHİR KÜLTÜRDÜR, SANATTIR DERİM - Son Dakika
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