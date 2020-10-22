Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı

22.10.2020 16:39
Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sokaktan gelen silah seslerini duyunca balkona çıkan Taner Çakmak'ın (33), başından saçmayla yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 2 şüpheli, yakalandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sokaktan gelen silah seslerini duyunca balkona çıkan Taner Çakmak'ın (33), başından saçmayla yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 2 şüpheli, yakalandı.

Olay, önceki gün Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Sokaktan gelen silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak (33), saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Taner Çakmak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınırken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYDA KULLANILAN SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİGüvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin terk ederek kaçtığı kamyonet üzerinde de çalışma yaptı. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, Körfez ilçesinde bir evde saklanan F.T. (30) ve arkadaşı F.K.'yi (50) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 1 pompalı tüfek ile 1 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.KAYINPEDERİ İLE BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇMIŞLARŞüphelilerden F.T.'nin ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile arasında husumet bulunduğunu ve sokak üzerinde karşılaşınca birbirlerine ateş ettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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