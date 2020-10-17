Son dakika gündem: Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı
17.10.2020 13:07
Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 38 gram metamfetamin, 22 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
MUĞLA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 38 gram metamfetamin, 22 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum ve Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 38 gram metamfetamin ve 22 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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