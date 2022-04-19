Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

19.04.2022 17:13

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ormanlık, makilik ve hazine arazisinde çıkan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangınla ilgili Ö.Ö, Y.T. ve S.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bodrum Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler sevk sırasında görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bu sırada şüphelilerden birinin yakını sinir krizi geçirerek yere yığıldı.

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol aldıklarını ve ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

Yakaköy ve Dereköy Mahallesi'nde 17 Nisan'da ormanlık, makilik ve hazine arazisinde çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürülmüştü. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.

Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

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Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (3) Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (3) Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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