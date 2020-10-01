Muğla'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Fethiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Fırat ile kolluk kuvvetleri, ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi. Denetimde genel olarak tedbirlere uyulduğu görüldü.

Fırat ile kolluk kuvvetleri ilçedeki plajlarda da denetim gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

Fırat, ilçede genel olarak kurallara uyulduğunu, denetimlerle vatandaşları daha fazla bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Polis ekipleri ilçe merkezinde toplu taşıma yapan ulaşım araçlarında maske denetimi yaptı. Bazı safari araçlarına maskesiz yolcu aldıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Bodrum

Bodrum'da da Kaymakam Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve kolluk kuvvetleri, Ortakent ve Mumcular Mahallesi'ndeki kafeterya ve işletmelerde, Kovid-19 tedbirlerini denetledi. Denetimde genel olarak tedbirlere uyulduğu gözlenirken, uymayanlar uyarıldı.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, insanları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların oldukça bilinçli hale geldiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu hassasiyeti korumalıyız. Önce ailemizi ve vatandaşlarımızı koruyacağız. Bu bizim toplumsal sorumluluğumuz. Bazı vatandaşlarımız gerçekten duyarlı bazıları da tam bilincinde değil. Onları da uyarıyoruz. Denetimler sürekli devam ediyor." diye konuştu

Yılmaz, bu yıl Bodrum'da nüfus olarak daha kalabalık bir kış geçireceklerini ve bu nedenle tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bodrum Belediye Aras da kalabalıkta maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Aras, belediyede HES kodu uygulamasının başladığını ifade etti.

Marmaris

Marmaris'te ekipler Tepe, Kemeraltı, Çıldır, Siteler ve Armutalan mahallelerindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi. Tedbirlere uymayan işletmelere işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri meydan ile sahildekilere sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu.