Son dakika gündem: BURDUR Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: BURDUR Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldüBURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü.

Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü. Otomobilde sıkışıp ağır yaralanan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Ali Esen (85), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur- Antalya karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Esen yönetimindeki 15 AE 162 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak ikiye katlanan otomobilin sürücüsü Esen, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Esen, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan esen, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika gündem: BURDUR Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü

İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 23:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BURDUR Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Van Valiliği, "Bir astsubay 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu" iddialarını yalanladı Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü Akraba olan iki aile arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi         
19:12
Fenerbahçe, Wolfsburg'ta oynayan Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Wolfsburg'ta oynayan Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı         
19:10
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı         
17:59
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı         
17:59
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu         
17:10
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı         
14:44
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Melih Gökçek Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş         
10:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi         
10:25
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor         
09:18
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 00:21:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: BURDUR Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei