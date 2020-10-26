Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor

26.10.2020 11:17
Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor, System.String[]

Son dakika haber... Balçova Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları getiren her vatandaşın getirdiği atıklar karşılığında alışveriş çeki aldığı kampanya başlattı.

Balçova Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları getiren her vatandaşın getirdiği atıklar karşılığında alışveriş çeki aldığı kampanya başlattı. Kampanyanın ilk haftasında 7 ton atık toplandı. Hem çevre temiz kaldı hem de mutfak masrafı çıktı.

Çevre kirliliğinin her geçen gün ileri bir boyuta ulaştığı günümüzde Balçova Belediyesi, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de vatandaşın cebine faydalı olacak bir kampanya başlattı. Haftanın belirli günlerinde mahalleleri dolaşan ekipler, vatandaşların getirdikleri atıkları toplayarak kategorilerine göre tartıyor. Kağıt, plastik, cam veya metal atıkların ağırlığı ölçüsünde puanlanarak vatandaşın kaç puan aldığını yazan bir makbuz veriliyor. 20 puan toplayan her vatandaş 20 TL'lik hediye market çekini alarak dilediği şekilde alışverişini yapabiliyor. Sekiz mahallesi bulunan Balçova'da kampanyanın ilk haftasında 7 ton atık toplandı.

Çocuklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için başlattıkları kampanyaya katılımdan çok memnun olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Vatandaşımızın duyarlılığı bizi çok umutlandırdı. Kampanyamız ile büyük bir çevre kirliliğinin önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bu kampanya için bir Atık Getirme Merkezi oluşturduk. Bunun yanında araçlarımız da mahalleleri gezerek atık toplayacak. 20 puan karşılığında vatandaşımıza 20 TL'lik hediye çeki veriyoruz. Örneğin 32 kg plastik, 20 puan kazandırıyor. Hem çevre temiz kalıyor hem de hayatın zorlaştığı bu günlerde vatandaşlarımızın mutfak masrafı çıkıyor" diye konuştu. - İZMİR

Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor
Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor
Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor
Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor
Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor
Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor

Türk Lirası, Vatandaş, Balçova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor - Son Dakika

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