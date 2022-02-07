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Son dakika gündem: CHP'li Karaca koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: CHP'li Karaca koronavirüse yakalandı

07.02.2022 15:42
Son dakika gündem: CHP'li Karaca koronavirüse yakalandı

Son dakika gündem haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca koronavirüse yakalandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca koronavirüse yakalandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, dün, boğaz ağrısı şikayeti üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Karaca, test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karaca, "Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" mesajı paylaştı.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Koronavirüs, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: CHP'li Karaca koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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