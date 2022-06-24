Son dakika gündem: Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı

24.06.2022 13:44
Son dakika gündem: Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'da, jandarma operasyonunda, piyasa değeri 510 bin TL olan 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma operasyonunda, piyasa değeri 510 bin TL olan 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürerken, 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Teknik ve istihbari çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler, değişik gramaj, paket ve kutular halinde; piyasa değeri 510 bin TL olan toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
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