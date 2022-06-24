İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürerken, 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Teknik ve istihbari çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler, değişik gramaj, paket ve kutular halinde; piyasa değeri 510 bin TL olan toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri sürüyor.

ELAZIĞ'da, jandarma operasyonunda, piyasa değeri 510 bin TL olan 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.