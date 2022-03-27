Son dakika gündem: Eski Adalet Bakanı Gül, İslahiye'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in İslahiye ilçesine temaslarda bulundu.

Gül, partisinin İslahiye ilçe başkanlığını ziyaret ederek buradaki partililerle bir süre görüştü.

İlçe başkanlığında partililere seslenen Gül, siyasetin sorunları çözme işi olduğunu belirtti.

AK Parti'nin yirmi yılda sorunların üzerine giderek, vesayetle mücadele ederek hareket eden bir parti olduğunu ifade eden Gül, mevcut sorunların da hükümet tarafından çözüleceğini söyledi.

Makamların geçici, sevdalarının Türkiye olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Gelişmeleri hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Bir ülkedeki siyasi liderliğin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi görüyoruz. Bugün meselelere, küresel bir liderlik yapan Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve bu konuda göstermiş olduğu tecrübeyi bütün dünya yakından görüyor. Türkiye'nin daha da büyük ve güçlü olması, hem ülkemiz hem bölgemiz hem de insanlık için çok hayati önem taşımaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dünyadaki gelişmelerden bahsederek Gaziantep modelini anlattı.

Bölgede devam eden ve tamamlanan projelerden bahseden Şahin, gıda konusunun önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından İslahiye Belediyesine geçen Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Vural'dan ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Gül, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vural ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vural ziyaretin ardından Eski Adalet Bakanı Gül'e, hizmetlerinden dolayı plaket ve kitap hediye etti.

Daha sonra eski İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali tarafından 61 yıllık cezaevinden kütüphaneye çevrilen Sabiha- Aziz Bali Kütüphanesi'ni ziyaret eden Gül ve beraberindekiler buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.???????