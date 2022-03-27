Son dakika gündem: Eski Adalet Bakanı Gül, İslahiye'de temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Eski Adalet Bakanı Gül, İslahiye'de temaslarda bulundu

27.03.2022 21:19
Son dakika gündem: Eski Adalet Bakanı Gül, İslahiye'de temaslarda bulundu

Son dakika habere göre Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in İslahiye ilçesine temaslarda bulundu.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in İslahiye ilçesine temaslarda bulundu.

Gül, partisinin İslahiye ilçe başkanlığını ziyaret ederek buradaki partililerle bir süre görüştü.

İlçe başkanlığında partililere seslenen Gül, siyasetin sorunları çözme işi olduğunu belirtti.

AK Parti'nin yirmi yılda sorunların üzerine giderek, vesayetle mücadele ederek hareket eden bir parti olduğunu ifade eden Gül, mevcut sorunların da hükümet tarafından çözüleceğini söyledi.

Makamların geçici, sevdalarının Türkiye olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Gelişmeleri hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Bir ülkedeki siyasi liderliğin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi görüyoruz. Bugün meselelere, küresel bir liderlik yapan Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve bu konuda göstermiş olduğu tecrübeyi bütün dünya yakından görüyor. Türkiye'nin daha da büyük ve güçlü olması, hem ülkemiz hem bölgemiz hem de insanlık için çok hayati önem taşımaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dünyadaki gelişmelerden bahsederek Gaziantep modelini anlattı.

Bölgede devam eden ve tamamlanan projelerden bahseden Şahin, gıda konusunun önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından İslahiye Belediyesine geçen Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Vural'dan ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Gül, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vural ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vural ziyaretin ardından Eski Adalet Bakanı Gül'e, hizmetlerinden dolayı plaket ve kitap hediye etti.

Daha sonra eski İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali tarafından 61 yıllık cezaevinden kütüphaneye çevrilen Sabiha- Aziz Bali Kütüphanesi'ni ziyaret eden Gül ve beraberindekiler buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.???????

YORUMLAR
500
Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı, Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eski Adalet Bakanı Gül, İslahiye'de temaslarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:20 Çorum'da kalp krizi geçiren Kayserili astsubay yaşamını yitirdi
21:16 Yıldız futbolcular Fenerbahçe'den gitme hazırlıklarına başladı! İşte takımdan ayrılacak 10 yabancı isim
21:02 Son Dakika: Erdoğan'ın çabası sonuç verdi! Barış müzakereleri İstanbul'da gerçekleşecek
21:01 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi
21:00 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran veda! Burak Yılmaz'ı paylaşıp teşekkür etti
20:18 6 muhalefet lideri 1,5 ayın sonunda bir araya geldi! Görüşmeden çıkacak karar merak ediliyor
20:16 Galatasaraylılar bu paylaşımla deliye döndü! Nejat İşler'in, Fenerbahçe üzerinden verdiği örnek sert tepkiler alıyor
20:13 Kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşıyordu! O şüpheli evinde kıskıvrak yakalandı
19:51 Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! İşte İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın son hali
19:49 Hakan Çalhanoğlu bu istatistikle Avrupa'nın gündemine oturdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 21:26:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Eski Adalet Bakanı Gül, İslahiye'de temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement