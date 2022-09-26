BABA VE OĞULLARI TUTUKLANDI
Eskişehir'de, akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan ve Baran Akdemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki tarafın arasında eskiye dayanan farklı konularda husumet olduğu ve zaman zaman bu nedenle kavga ettikleri belirtildi. Soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR/DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu adliyede (2) - Son Dakika