Son dakika gündem: Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu adliyede (2) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu adliyede (2)

26.09.2022 17:49
Son dakika gündem: Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu adliyede (2)

Son dakika haberler: BABA VE OĞULLARI TUTUKLANDIEskişehir'de, akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan ve Baran Akdemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BABA VE OĞULLARI TUTUKLANDI

Eskişehir'de, akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan ve Baran Akdemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki tarafın arasında eskiye dayanan farklı konularda husumet olduğu ve zaman zaman bu nedenle kavga ettikleri belirtildi. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR/DHA


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu adliyede (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu adliyede (2) - Son Dakika
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