Giresun'da sağanak; 1 köyde eğitime ara verildi - Son Dakika

GİRESUN'da, sağanak nedeniyle Çaldağ köyünde derenin debisi yükseldi, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Dere yakınındaki Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu'nda eğitime tedbir amaçlı 1 gün ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonucu merkeze bağlı Çaldağ köyünden geçen Batlama Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Yollarda su baskınlarına neden olan yağışta, debisi yükselen dereden taşan sular, Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu bahçesine kadar ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, önlem alarak, taşkın yaşanan noktalara müdahale etti. Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; tedbir amaçlı okulda eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İl merkezinde Batlama Deresi Vadisi'nin yüksek kesimlerine ani yağan yağmur sonrasında, ilimiz merkez Çaldağ köyünde bulunan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu/Ortaokulu'nun yanında bulunan deredeki su seviyesi, ana yoldan okula ulaşımı sağlayan köprünün üzerine ve okulun bahçesine kadar yükselmiştir. Köprü İl Özel İdaresi ve İl AFAD yetkililerince güvenlik açısından araç trafiğine kapatılmış olup su seviyesinin düşmesinden sonra gerekli teknik inceleme yapılacaktır. Bu nedenle, Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu/Ortaokulu'nda eğitim öğretime, 17 Eylül Cuma günü, 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Zamanında alınan önlemler sayesinde vadide kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış olup bölgede gerekli önlemler alınarak, olabilecek muhtemel taşkınlara karşı da ekipler hazır olarak bekletilmektedir" denildi.