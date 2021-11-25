Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son gelişmeler - Son Dakika

"Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu",



KOÇ HOLDİNG ÇALIŞANLARI

Koç Holding'in çalışanlarına koronavirüs testini zorunlu tutması tepkilere neden oldu. Holding bünyesinde bulunan şirketlerin işçilerden 2 günde 1 test istediği, test yaptırmayanların iş yerine alınmayacağı ve haklarında disiplin soruşturması başlatılacağı söyleniyor. Sosyal medyada da TT olan konu sonrası, birçok kullanıcı Koç Holding'e ateş püskürüyor.



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SWINGER PARTİSİ İÇİN 700 LİRAYA ANLAŞMA YAPTI

Afyonkarahisar'da gerçekleşen olayda polis, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraflar paylaşan bir hesapla ilgili harekete geçti. Ekipler müşteri gibi iletişime geçtikleri şahısla swinger (eş değiştirme) için 700 liraya anlaştı. Nişanlısını cinsel birlikteliğe zorlayan şahıs polis tarafından yakalandı.

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SÜS SANDIĞI TİMSAHIN SALDIRISINA UĞRADI

Filipinler'deki bir eğlence parkında gezdiği esnada gördüğü timsahı maket sanan Nehemias Chipada isimli adam, timsahın yanına yaklaşarak selfie çekmek istedi. Fakat bir anda hareketlenen timsah, adamın kolunu paramparça yaptı.



KADIKÖY SALDIRGANI METROYA NASIL GİRDİ?

İstanbul Tavşantepe metrosunda yaşanan bıçaklı saldırı olayı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Elinde bıçakla metrodaki kadınları tehdit eden saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, saldırgan sabah saatlerinde yakalandı. Saldırganın yakalanması tepkileri dindirmeye yetmezken, binlerce kullanıcı "Saldırgan metroya bıçakla nasıl girebildi, X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?" sorusunu yöneltti.

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