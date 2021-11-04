Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar - Son Dakika

Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in darbe mesajı sırasında yanındaki bulunan isimler ortaya çıktı gibi son dakika gelişmelere bu sayfadan erişebilirsiniz.

ANAHTARI EVDE UNUTAN AİLE, ÇOCUĞUNUN BELİNE ÇARŞAF BAĞLAYARAK AŞAĞI SARKITTI

Esenyurt'ta anahtarını evde unutan aile, üst kattaki komşusuna çıkıp yardım istedi. Komşunun bulduğu çare ise pes dedirtti. Komşu, oğlunun beline çarşaf dolayıp aşağı sarkıtmakta buldu. Akılalmaz olay saniye saniye kameralara yansırken, mahalle sakinlerinin çocuğa "Atla atla" diye tempo tutması da dikkatlerden kaçmadı.

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DARBE GİRİŞİMİ ESNASINDA FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YANINDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ulaşılan istihbarat raporlarında dikkat çeken isimler yer aldı. Bu rapora göre, 19 Mart 2016'da FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeşil cübbesiyle darbe talimatını kaydettiği video esnasında yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un olduğu ortaya çıktı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç gibi darbe girişimini yöneten mahrem imamlar ABD'ye İngiltere, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler üzerinden geçti. Darbeyle Gülen'in bağını gizlemek amacıyla yapılan bu trafik ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi raporlarında deşifre oldu. 15 Temmuz darbe girişimini Fetullah Gülen'in talimatıyla yapıldığını belgeleyen çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı.

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EKMEK BIÇAĞIYLA İNTİHAR ETMEK İSTEYEN ŞAHIS, İTFAİYECİLERE KALDIRIM TAŞI FIRLATTI

Bilecik'te eşiyle tartıştıktan sonra 6 katlı inşaat halindeki bir apartmana elinde ekmek bıçağıyla çıkan şahıs, kendisine zarar vereceğini söyleyerek eşini ve çocuklarını istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini de yanına yaklaştırmayan adam, taş atmaya başladı. Korku dolu anlar 1 saat sürdü. Bilecik'te Bahtiyar D. isimli şahıs, eşiyle tartışmasının ardından inşaat halindeki bir binanın 6. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eşini ve çocuklarını isteyen şahıs, kendisini kurtarmaya gelen itfaiyecileri de yanına yaklaştırmadı.

