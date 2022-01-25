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Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek - Son Dakika

Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek

25.01.2022 21:46
Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek

Son dakika gündem haberine göre Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğini söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğini söyledi.

Milanovic, Zagreb'de "Kras" isimli fabrika ziyareti sırasında kendisine yöneltilen "Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş çıkarsa Hırvatistan'ın rolü ne olur?" sorusuna, "Bu durumun gerçek bir suçlusu yok ancak kimin zarar göreceği çok net bir şekilde ortada. Bu nedenle Hırvatistan ve Hırvat ordusu böyle bir savaşa katılmayacak." dedi.

NATO'nun "bölgeye ilave Hırvat askeri takviyesi talebinin" duyulduğunu hatırlatan Milanovic, "Ben Hırvat ordusunun başkomutanıyım. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğiz. Bölgede Hırvat ordusuna ait bir askerin bulunmasını istemem." diye konuştu.

Alacağı bu kararın Ukrayna veya Rusya ile bir ilgisinin olmadığını belirten Milanovic, "Kararımız tamamen Joe Biden yönetiminin ve Amerika iç politikasının dinamiklerine bağlıdır." şeklinde konuştu.

Uluslararası güvenlikle ilgili meselelerde bir tutarsızlık ve tehlikeli bir davranış gördüğünü dile getiren Milanovic, "Bu olayların tümü Moskova lobisinde yaşanıyor. Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alacak bir düzenleme bulunmalı. Ukrayna'yı ve Ukrayna ekonomisini korumanın yolları muhakkak mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'da yerinin olmadığını belirten Milanovic, "Yanukovic yönetiminin devrilmesinin ardından sekiz yıl geçti. Ukrayna ekonomik olarak ilerleme gösteremiyor. Avrupa Birliği'nden de hiçbir yardım alamıyor. Ülke en geri kalmış ülkeler arasına girdi." dedi.

Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek
Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek
Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek
Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek

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Hırvatistan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Hırvatistan, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek - Son Dakika
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