Son dakika gündem: İKÜ'de yeni akademik yıl, koronavirüs tedbirleriyle açıldı - Son Dakika

İstanbul Kültür Üniversitesi , 2020-2021 Akademik Yıl açılışını koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 2020-2021 Akademik Yıl açılış törenini, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde, koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Törene, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, akademik ve idari kadro ile öğrenci ve veliler katıldı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ ZORU BAŞARDI"

Törenin açılışında konuşan İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Öğrenciler kısıtlamalara rağmen dayanıklılık gösterdi. Elde ettikleri başarılar, hedeflerine sadakatleri takdire değer. Bu koşullarda üniversite sınavlarına hazırlanmak hiç kolay değildi eminim. Onlar zoru başardılar. Bu süreçte derslerini, hocalarıyla iletişimlerini, arkadaşlık ilişkilerini derinden etkileyen çok ani bir değişim yaşadılar. Uzaktan öğretime geçişin tüm hassas süreçlerini bizimle yaşadılar. Ancak tüm bu bariyerleri hep birlikte aştık, yeni normali birlikte karşıladık." dedi.

"BU SÜREÇTE EN FAZLA DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Dr. Akıngüç Günver sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yalnızca ülkemizde değil dünyada yaşanan pek çok zorluğu her şeyden önce bir eğitim kurumu olmanın sorumluluğu ve hassasiyetiyle ele aldık. İyileşmeye katkı sağlayabileceğimiz alanlarda imkanlarımız dahilinde varlık göstermeye çalıştık. Bugün, bu zaman dilimi, bu deneyim de bir tanıklık, bir eşik. Bu süreçte dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Umudumuzu koruyalım. Birlikte iyileşeceğiz. Mümkün olan en iyi şartlar oluştuğunda, olgunlaştığında yüz yüze eğitim de kendi akışına kavuşacak. Ancak teknolojinin eğitim ve iş süreçlerinde kullanımına ilişkin uzaktan öğretime ilişkin ivmemizi korumak şartıyla."

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Bu yıl akademik açılışı pandemiye rağmen yüz yüze yaptıklarını dile getiren İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, "İlk dönemde uzaktan eğitime devam edeceğiz, yüz yüze olamayacağız ancak üniversitemizin sahip olduğu teknolojik alt yapı ve yapılanma sayesinde eğitim ve öğretimimizi en iyi biçimde organize ediyoruz" dedi. Eğitim, sanayi, diplomasi, siyaset ve iş hayatında değişimin öncülerini yetiştireceklerine inandıklarını belirten Prof. Dr. Güzel, "Özellikle bu dönemde daha derin ve cömert bir yol izliyoruz. Uzaktan eğitim, olumlu ve olumsuz yönleriyle bütün dünyada uygulanıyor. Ekonomik ve ticari kaygılarla bundan vazgeçmek isteyen insanlar ve yöneticilerin olduğunu biliyoruz. Ancak insan sağlığı bu kaygıların üzerinde olmak zorunda." diye konuştu. "Gençlerin başarıya ulaşmaları için üzerimize düşen görevlerin farklındayız." diyen Prof. Dr. Güzel, "Pandemi sürecinde önceliğimiz sağlık olmak üzere öğrencilerimizin kaliteli eğitim ve öğretimden uzak kalmamaları ve güzel bir geleceğe sahip olmaları için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimize emin olabilirsiniz" diyerek konuşmasını noktaladı.

İKÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kavakçı'nın konuşmasıyla devam eden tören, İKÜ Pop Orkestrası'nın müzik dinletisiyle sona erdi.

- İstanbul