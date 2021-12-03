MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli...
03.12.2021 16:27
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Son Dakika 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı