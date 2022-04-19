Son dakika gündem: Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

19.04.2022 00:03
Son dakika gündem: Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Gelen son dakika haberine göre Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda Kaymakam Yelek, masaları gezerek ailelerle sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

Yelek, yaptığı konuşmada, her zaman şehit ve gazilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit ve gazilerin yaptıkları fedakarlığın ve onlara olan minnet borcunun hiçbir zaman ödenemeyeceğinin bilincinde olduklarını belirten Yelek, "Kahramanlarımıza minnettarız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Programa İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Methi Özdemir ve kurum amirleri de katıldı.

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Muhammed İkbal, Hisarcık, Hizan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika


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