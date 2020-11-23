Son dakika gündem: KIRIKKALE - Kasapoğlu: "Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum" - Son Dakika

Son dakika gündem: KIRIKKALE - Kasapoğlu: "Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum"

23.11.2020 16:03

Son dakika haberler... Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KIRIKKALE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KIRIKKALE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

Son dakika gündem: KIRIKKALE - Kasapoğlu: Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Kasapoğlu: Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Kasapoğlu: Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Kasapoğlu: Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum

Mehmet Saygılı, Açılış Töreni, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KIRIKKALE - Kasapoğlu: 'Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum' - Son Dakika


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