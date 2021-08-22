Son dakika haberleri! Trafik kazasında hayatını kaybedin 3 kişiden 2'si toprağa verildi - Son Dakika

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi Selçuklu ilçesinde defnedildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22) ve Hasan Yazar'ın (21) cenazeleri Yazır Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Kuyucu ve Yazar'ın cenazeleri defnedildi.

Cenazeye ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Aybüke Ece Işık'ın cenazesi Yazır Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ayrıca hayatını kaybeden Kuyucu ve Yazar'ın üniversite öğrencisi olduğu, Işık'ın ise girdiği üniversite sınavının sonucunu beklediği öğrenildi.

Olay

Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde 70 DT 224 plakalı otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.

Aybüke Ece Işık, Narter Kuyucu ve Hasan Yazar olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan sürücü Mehmet Demirel Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.