Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konuralp kazı alanını inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konuralp kazı alanını inceledi

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Düzce'de Konuralp bölgesinde yer alan, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Düzce'de Konuralp bölgesinde yer alan, " Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

Birtakım inceleme ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Alpaslan, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Kentin turizm alanları ve buralarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Alpaslan, daha sonra Atay ve Özlü ile kazıların 12 ay devam ettiği Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Burada Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Alpaslan, alanı gezdi.

Alpaslan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin kültür ve turizm açısından potansiyel ve imkanlarının yüksek olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak kentin potansiyelinin daha üst düzeye çıkarılması ve kültürel ürünlerinin olgunlaşması için çalışmalar yürüttüklerine değinen Alpaslan, "Belediye Başkanımızın isteğiyle, 2013'ten bu yana müzemiz tarafından yürütülen kazıyı, '12 aylık destek programı' dediğimiz, Türkiye'deki önemli kazıları özel bir program çerçevesinde desteklediğimiz program içerisine aldık." dedi.

Bölgede yapılan kazıların önemine değinen Alpaslan, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Özlü, kazılara büyük destek vererek 100 civarı çalışanı buraya tahsis etti. Buradaki kazıda belediyemizden olağanüstü şekilde faydalanıyoruz. Konuralp bölgesindeki kazıları, Türkiye'nin önemli kültürel eseri olarak ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Kazılar bu bölgeyi daha fazla insanımızın ziyaret etmesi için bir vesile. Buranın bir cazibe merkezi olması için çalışıyoruz. Bu vesileyle de hocamızla yerinde incelemeler yapıyoruz. Aldığımız bilgilere göre kazı çok etkin ve verimli şekilde devam ediyor. İnşallah birkaç yıl içerisinde, belki 2023'e kadar restorasyon kısımlarını tamamlayarak insanların ziyaretine açmış olacağız. Belediyemiz ve halkımızla bu çalışmaları yaparak, bu eseri kazandıracağız."

Alpaslan, kazı heyeti başkanı ve protokol üyeleriyle yaptığı toplantının ardından kentten ayrıldı.

Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konuralp kazı alanını inceledi
Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konuralp kazı alanını inceledi
Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konuralp kazı alanını inceledi
Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konuralp kazı alanını inceledi

Batı Karadeniz, Konuralp, Turizmi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konuralp kazı alanını inceledi - Son Dakika

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