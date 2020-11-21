Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız

21.11.2020 14:46

Son dakika gelişmesine göre Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU / -Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU/ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu. Ersoy, "Bugün AVM Kütüphanelerinin 4'üncüsünü açıyoruz. İnşallah 2020 yılı sonunda AVM Kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesinin açılışını Akyaka Park AVM'de yaptı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldız, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kütüphanenin kurdelesini kesen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"2020'DE 26 YENİ KÜTÜPHANE AÇTIK"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan çalışmalardan ve kütüphanelerde gelinen son noktaya değindi. Ersoy, "Koşullar ne olursa olsun ülkemiz ve milletimiz için hizmet vermeye ara vermeden devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz her proje milletimize verdiğimiz bir sözdür. Bugün de İstanbullulara hayat koşuşturmasının içinde bir soluklanma, bir rahatlama ve hepsinden önemlisi okuması için hizmet verecek Akyaka Park AVM Kütüphanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de kütüphane hizmetleri 20 milyondan fazla kitapla 57'si gezici toplam 1264 kütüphanede gerçekleştirilmektedir. 2020'de bu kütüphanemizle birlikte 26 tane yeni kütüphaneyi açtık. 2021 yılı içerisinde de yatırım programında yer alan ve projeleri hazır olan yeni kütüphane binalarımızı tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz" dedi.

"4'ÜNCÜSÜNÜ AÇIYORUZ"AVM Kütüphanelerinin 4'üncüsünü açtıklarını ifade eden Ersoy, "Okuma alışkanlığının gün içerisinde 10 ya da 20 sayfa bile olsa muhakkak zaman ayırılması gereken rutinlerden birisi olması gerektiğini düşünüyorum. AVM Kütüphaneleri projesini de bunun için başlattık. Ankara'da 2, Eskişehir'de de bir tanesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de 4'üncüsünü sizlerle birlikte burada açıyoruz" şeklinde konuştu.

"2020 YILI SONUNDA AVM KÜTÜPHANESİ SAYIMIZI 8'E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"Çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Toplam 252 metrekare alanda hizmet verecek olan kütüphanemizde 5 bin eser, kitapseverleri bekliyor. İnşallah 2020 yılı sonunda AVM Kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız. Bir yandan da sonraki adımlar için 25 AVM yönetimi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin ilk çevrimiçi uluslararası edebiyat ve yayıncılık tanıtım portalı, Kamu yayıncılığının ilk platformu e-kitapgov.tr ve ülkemizin en girişkin çevrimiçi kütüphanecilik uygulaması 'Kütüphanem Cepte' mobil uygulaması yılsonuna kadar kültürel hayatımıza girmiş olacak" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız
Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız
Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız
Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız
Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız
Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız
Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız
Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız

mehmet ersoy, Akyaka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Ersoy: 2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız - Son Dakika


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